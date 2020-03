CorSera - Serie A, lo scenario peggiore è la stagione non terminata: bloccate promozioni e retrocessioni, classifica congelata. I club in perdita di 200 milioni

Ultimissime calcio - Come riporta il Corriere della Sera, a causa dell'emergenza Coronavirus, ci sono tanti scenari peggiori riguardo il non riuscire a terminare la stagione di calcio. Se così fosse ogni Paese dovrebbe decidere che fare: assegnare o no il titolo, congelare la classifica, bloccare retrocessioni e promozioni. L’idea è comunque avere una sola stagione mozzata e non impattare sulla prossima.

L’Uefa e le varie componenti si terranno in settimanale contatto tramite i vari gruppi di lavoro, ma un’altra riunione plenaria per fare il punto è in programma a metà aprile. Le proposte di calendario trovano abbastanza fredda la Lega serie A, terrorizzata dal non finire la stagione, poiché la perdita, tra mancati introiti e danni vari, si aggirerebbe attorno ai 720 milioni, almeno secondo le prime provvisorie stime. Riprendere comunque non sarà indolore, ma comporterà un rosso per i club di 200 milioni, una cifra negativa da dividere in parte con i calciatori, cui potrebbe venir chiesta una decurtazione dello stipendio.