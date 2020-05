CorSera - Oggi il via libera del comitato tecnico-scientifico per allenamenti di gruppo dal 18 maggio: con un positivo, la squadra finisce in quarantena

Ultime notizie. Dovrebbe essere oggi la giornata buona per arrivare al via libera degli allenamenti di gruppo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera che puntualizza alcuni aspetti:

"Il comitato tecnico scientifico è pronto a dire sì. Oggi è atteso il via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi del 18 maggio. L’ufficialità arriverà poi a inizio settimana, ma l’ok è un passo importante per il calcio. Dopo giorni di trattative è stata raggiunta un’intesa, su un punto però il governo è stato irremovibile: in caso di positività di un giocatore tutta la squadra finirà in quarantena".