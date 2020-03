CorSera - Higuain lascia la Juve e torna dalla madre malata: due anni fa voleva smettere di giocare per starle vicino

Notizie calcio - Gonzalo Higuain torna a casa e lascia la Juve e l'Italia, per stare vicino alla mamma malata. Higuain era in isolamento domiciliare volontario dopo la positività del suo compagno di squadra Daniele Rugani, ma come riporta il Corriere della Sera, il calciatore con la Juve ha effettuato il test ed è risultato negativo. Il calciatore argentino, due anni fa, aveva rivelato che a causa della malattia della madre aveva pensato di smettere con il calcio. Ma era stata proprio lei, sua prima psicologa oltre che sua prima tifosa, a impedirgli «di rinunciare al suo sogno e al suo lavoro per colpa mia». Nel 1988 fu proprio Nancy, con l’istinto che hanno solo le madri, a correre in ospedale e a salvare in questo modo la vita a Gonzalo quando aveva solo dieci mesi e fu colpito da una meningite.