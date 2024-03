Corsa Champions, Napoli a -4 dal quinto posto: marzo può ribaltare tutto, calendari a confronto!

Napoli-Juventus 2-1, la vittoria azzurra al Maradona riaccende l'entusiasmo e con esso le speranze di salvare una stagione che sembrava ormai destinata al disastro. Con le squadre italiane tutte avanti in Europa le possibilità di sbloccare il quinto posto Champions sono molto alte e la sconfitta dell'Atalanta contro il Bologna pone il Napoli ad una distanza di soli 4 punti dalla qualificazione in Champions League!

La speranza è l'ultima a morire e il calendario di marzo 2024 può seriamente favorire il Napoli. Se escludiamo il ritorno di Champions a Barcellona, nel mese di marzo il Napoli giocherà tre partite di Serie A: in palio ci sono ancora 9 punti e la quantità di scontri diretti tra le squadre posizionate in classifica davanti al Napoli potrebbe clamorosamente ribaltare la classifica in un solo mese!

Classifica Serie A 2024

Corsa Champions: calendario Serie A a confronto

Scopriamo dunque il calendario di Serie A con le prossime partite in programma per marzo mettendo a confronto le squadre in corsa per la qualificazione in Champions League 2024-2025. Le squadre in corsa Champions per il quinto e quarto posto sono Napoli, Lazio, Fiorentina, Roma, Atalanta e Bologna. In grassetto gli scontri diretti.

28esima giornata

Napoli -Torino 8 marzo 20:45

-Torino 8 marzo 20:45 Bologna -Inter 9 marzo 18:00

-Inter 9 marzo 18:00 Juventus- Atalanta 10 marzo 18:00

10 marzo 18:00 Fiorentina-Roma 10 marzo 20:45

10 marzo 20:45 Lazio-Udinese 11 marzo 20:45

Turno Europeo

Il Napoli può sfruttare un altro vantaggio. Gli azzurri hanno da giocare solo una partita in Champions, mentre a Roma, Fiorentina e Atalanta toccherà un doppio turno che costringerà le avversarie del Napoli a consumare più energie durante la settimana.

Bayern Monaco- Lazio 5 marzo 21:00

5 marzo 21:00 Barcellona- Napoli 12 marzo 21:00

12 marzo 21:00 Sporting- Atalanta 6 marzo 18:45 (andata Europa League)

6 marzo 18:45 (andata Europa League) Roma -Brighton 7 marzo 18:45 (andata Europa League)

-Brighton 7 marzo 18:45 (andata Europa League) Maccabi Haifa- Fiorentina 7 marzo 21:00 (andata Conference League)

7 marzo 21:00 (andata Conference League) Atalanta -Sporting 14 marzo 21:00 (ritorno Europa League)

-Sporting 14 marzo 21:00 (ritorno Europa League) Brighton- Roma 14 marzo 21:00 (ritorno Europa League)

14 marzo 21:00 (ritorno Europa League) Fiorentina-Maccabi Haifa 14 marzo 18:45 (ritorno Conference League)

29esima giornata

Empoli- Bologna 15 marzo 20:45

15 marzo 20:45 Frosinone- Lazio 16 marzo 20:45

16 marzo 20:45 Roma -Sassuolo 17 marzo 18:00

-Sassuolo 17 marzo 18:00 Atalanta-Fiorentina 17 marzo 18:00

17 marzo 18:00 Inter-Napoli 17 marzo 20:45

30esima giornata

Napoli-Atalanta 30 marzo 12:30

30 marzo 12:30 Lazio -Juventus 30 marzo 18:00

-Juventus 30 marzo 18:00 Fiorentina -Milan 30 marzo 20:45

-Milan 30 marzo 20:45 Bologna -Salernitana 1 aprile 12:30

-Salernitana 1 aprile 12:30 Lecce-Roma 1 aprile 18:00

Calendario a confronto, il Napoli potrebbe davvero svoltare la stagione nel giro di 30 giorni. In ogni caso, a questo punto l'unica cosa da fare è pensare partita dopo partita, consapevoli che ormai conta solo vincere.