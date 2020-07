CorSport - Buone notizie per Gattuso, il tecnico ritrova Maksimovic! Riposo precauzionale con la Lazio

Napoli - Il campionato del Napoli è ormai giunto al termine, manca solo la Lazio. Poi il ritorno degli ottavi di Champions League con il Barcellona. Come riporta Corriere dello Sport, il tecnico è pronto a ritrovare Maksimovic. Sì, ottime notizie per lui: Nikola, reduce dal pestone alla caviglia sinistra rimediato a San Siro, non ha riportato lesioni e potrebbe recuperare addirittura per la passerella finale di sabato. Manolas non ci sarà con il Barcellona e quindi toccherà a Maksimovic che magari a scopo precauzionale non giocherà contro la Lazio.