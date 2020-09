CorSera - Juve-Napoli a porte aperte, presentato il progetto dei bianconeri! Si attende l'ok del CTS

Serie A - Termoscanner automatici per la rilevazione della temperatura corporea di flussi controllati di persone, ingressi (e uscite) del pubblico scansionati e su prenotazione (anche i parcheggi), calcolo della distribuzione delle persone sulle tribune, partendo da un primo step di 8.000 spettatori (sui 41.057 di capienza), poco meno del 20 per cento. E' questo il progetto per ripartire con i tifosi allo stadio nell'era del Coronavirus. La Juventus ha messo nero su bianco quel che un po’ tutta l’Italia del pallone desidera. Si valuta con la Regione Piemonte per dare l'ok all'apertura e autorizzare l’Allianz Stadium a tornare operativo per la gente. Ora tutto dovrà passare e avere l'ok del Comitato tecnico scientifico (Cts). A riportarlo è il Corriere della Sera.