Magoni: "A Bergamo solo il rumore delle ambulanze, non si possono nemmeno salutare i propri cari morti"

Notizie - Oscar Magoni, 4 anni al Napoli a cavallo del Duemila, 127 presenze e 6 gol, parla a Il Mattino, di come si stia evolvendo la situazione a Bergamo:

«Bisogna venir qui a sentire le sirene delle ambulanze che vanno su e giù senza sosta, a vedere i camion dell’esercito portare via le salme senza che ci sia neppure un ultimo saluto dei propri cari... E poi mi direte se ha un senso pensare a quando il calcio potrà ricominciare. Qui si pensa solo a sopravvivere. E a far sopravvivere chi ti sta vicino, anche quelli che non conosci. Del calcio ormai non importa più nulla. E' scoppiata una pandemia e non sappiamo quando usciremo da tutto ciò. Qui portano le salme delle persone fuori dalla Lombardia per le cremazioni senza consentire un ultimo saluto ai figli, ai nipoti, al proprio coniuge. Non puoi fare un funerale, non puoi neppure piangere sul defunto. È pazzesco, è una sofferenza nella sofferenza. Qui nessuno ha tempo e desiderio di pensare al calcio».