Coronavirus Italia - Figc e leghe chiedono cassa integrazione per i calciatori di Serie B e C

Notizie calcio Napoli - Primo cercare aiuti per evitare il default del sistema, poi affrontare le altre questioni. La Figc tenta di gestire l'emergenza coronavirus. Riunione convocata dal presidnete Gabriele Gravina con tutte le Leghe e le componenti si è incentrata su definire un pacchetto di richieste da presentare al governo, con le misure ritenute più impellenti. Altre riunioni, a breve, saranno convocate per parlare di estensione del campionato oltre il 30 giugno - lo stesso Gravina lo ritiene un obiettivo prioritario - e di rinegoziazione degli ingaggi. Il pacchetto predisposto, in particolare, prevede dj estendere la cassa integrazione e la solidarietà anche ai calciatori della serie B e C e ai dipendenti non sportivi con contratti sotto i 50 mila euro. Le altre misure ritenute più impellenti prevedono il riconoscimento dello stato di crisi, la proroga delle concessioni degli impianti con la sospensione dei canoni, il differimento delle scadenze fiscali e contributive. In una seconda tranche, si studia un «Fondo Salva Calcio»,