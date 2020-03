Ultimissime calcio Napoli - Continuano le raccolte fondi per i vari Ospedali italiani, che continuano la battaglia senza fine per l'emergenza Coronavirus. Tra i tanti, anche Marta Ponsati, moglie di Josè Callejon del Napoli, ha pubblicato attraverso Instagram un link proprio per pubblicizzare la raccolta fondi per l'Ospedale Cotugno di Napoli. Questo il link per donare: gofundme.com.