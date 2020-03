Aek Atene, Verde: "Il club mi ha impedito di tornare a Napoli, voglio vedere mia moglie e mia figlia"

Ultimissime calcio Napoli - Daniele Verde, attaccante dell'Aek Atene in Grecia, non torna dalla sua famiglia da quasi un mese. Il calciatore napoletano ha parlato a Il Mattino.

«Qui non ci sono restrizioni ufficiali, bar e ristoranti sono ancora aperti, ma la gente esce sempre con la mascherina. Volevo tornare a Napoli per stare un po’ con mia figlia e mia moglie, ma il club ci ha detto di restare qui. Ne ho parlato anche con l’allenatore Massimo Carrera che è italiano come me, però mi ha detto che poi al rientro mi avrebbero messo in quarantena e avrei perso tempo prima di rientrare in campo. Poi ho pensato che per precauzione è meglio non muoversi, io ho una bimba di due mesi e l’idea di poterla infettaremi avrebbe spinto a non avvicinarmimai a lei».