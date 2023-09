Coppa d'Africa, tutti i giocatori impegnati in Serie A: ci sono 2 azzurri

In questa stagione di Serie A appena cominciata le varie società dovranno fare i conti con due competizioni internazionali messe a metà stagione (cominciano e si concludono nello stesso momento, con un solo giorno di distanza tra l'una e l'altra) per e con le quali i club hanno dovuto convivere nella costruzione della squadra: Coppa d'Africa e d'Asia. La prima, in particolare, toccherà numerosi calciatori o rischia di farlo.

Sono tanti i protagonisti già annunciati: dalla Nigeria che priverà Napoli, Milan e Atalanta di tre pezzi da novanta dell'attacco come Osimhen, Chukwueze e Lookman, così come l'Algeria che chiamerà all'impegno Aouar della Roma appena nazionalizzato e, se recupera in tempo, Bennacer del Milan. Devono ancora qualificarsi Camerun e Angola: nel caso quasi certe le defezioni di Zambo Anguissa per il Napoli da una parte e di Luvumbo e Nzola per Cagliari e Fiorentina dall'altra. Già con la valigia in mano gli ivoriani N'Dicka e Kouame e con loro pure il monzese Machin per rappresentare invece la Guinea Equatoriale. Rischiano numerose defezioni Lecce e Salernitana: per i salentini a rischio partenza a gennaio Touba, Rafia e Banda, per i campani Bronn, Coulibaly, Cabral e Dia. Da capire come starà Toure: il Mali è qualificato, ma l'attaccante atalantino è infortunato.

Per tutti gli altri più difficile la convocazione per vari motivi, ma occhio ai nazionalizzabili (nell'elenco a parte in fondo).

COPPA D'AFRICA 2024 (13 gennaio-11 febbraio 2024)

Atalanta: Ademola Lookman (Nigeria); El Bilal Toure (Mali).

Bologna: Oussama El Azzouzi (Marocco).

Cagliari: Antoine Makoumbou (Congo*), Ibrahima Sulemana (Ghana*); Zito Luvumbo (Angola*).

Empoli: Tyronne Ebuehi ed Emmanuel Gyasi (Nigeria); Youssef Maleh (Marocco).

Fiorentina: Alfred Duncan (Ghana*); Christian Kouame (Costa d'Avorio); M'Bala Nzola (Angola*).

Frosinone: Anthony Oyono (Gabon*); Sofiane Bidaoui, Abdou Harroui, Walid Cheddira (Marocco).

Genoa: Caleb Ekuban (Ghana*).

Hellas Verona: Martin Hongla (Camerun*).

Lecce: Ahmed Touba (Algeria); Hamfa Rafia (Tunisia); Lameck Banda (Zambia).

Milan: Ismael Bennacer (Algeria); Samuel Chukwueze (Nigeria).

Monza: Jean-Daniel Akpa Akpro (Costa d'Avorio); Jose Machin (Guinea Equatoriale).

Napoli: Andre Zambo-Anguissa (Camerun*); Victor Osimhen (Nigeria).

Roma: Evan N'Dicka (Costa d'Avorio); Houssem Aouar (Algeria).

Salernitana: Dylan Bronn (Tunisia); Lassana Coulibaly (Mali); Jovane Cabral (Capo Verde); Boulaye Dia (Senegal).

Sassuolo: Pedro Obiang (Guinea Equatoriale).

Torino: Koffi Djidji (Costa d'Avorio); Adrien Tameze (Camerun*); Demba Seck (Senegal).

Udinese: Maduka Okoye e Isaac Success (Nigeria); Enzo Ebosse (Camerun*); Hassane Kamara (Costa d'Avorio); Adam Masina (Marocco).