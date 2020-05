Contratti in scadenza il 30 giugno, Repubblica: in Serie A possibile proroga fino al 30 agosto

Ultime notizie calcio. Importanti novità per quanto rigurda i contratti in scadenza questa estate: con la possibile ripresa del campionato c'è da capire come saranno gestite queste situazioni (il Napoli ha Callejon e Mertens in scadenza), con la FIGC al lavoro per risolvere tale rebus. Secondo l'edizione odierna di Repubblica, potrebbe presto arrivare un aggiornamento sulla questione. Ecco quanto scritto sul quotidiano:

"I contratti, che scadono il 30 giugno, verrebbero prolungati fino al 31 agosto, da linee guida Fifa, con deroga della Figc"