CONI, Malagò: "O si riaprono gli impianti sportivi al 100% o il Governo pensi a come compensare"

Notizie calcio. L'appello di Giovanni Malagò dopo quello di Valentina Vezzali. Il numero uno del CONI, presente oggi all'inaugurazione del Bocconi Sport Center, s'è così espresso sulla riapertura degli impianti sportivi:

“Mi sembra evidentissimo che il mondo dello sport lo richiede, se c’è il rispetto di tutte le prescrizioni come succede all’estero. Se questo non può accadere è evidente che c’è solo una soluzione: integrare i ricavi che si perdono per strada, non si può giocare ad armi impari rispetto agli altri. O si dà la possibilità di utilizzare gli impianti al 100% oppure quello che non si compensa con la capienza deve essere dato con strumenti che è lecito scelga il Governo"