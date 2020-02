Condò: "Il Napoli ha una rosa sconfinata, non ha venduto nessuno! Non credo che Mertens rinnoverà, Allan ha cambiato atteggiamento da un anno"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Condò è intervenuto nel pre partita di Brescia-Napoli a Sky Sport: "La rosa del Napoli è sconfinata, non ampia. Hanno aggiunto giocatori senza cedere nessuno, trovi di tutto nella rosa del Napoli. Puoi comporre di tutto con questi calciatori. Rinnovo di Mertens? Molte cose fanno pensare che arriverà, ma lui e altri in quel periodo dell'ammutinamento erano stati individuati come i colpevoli. Non credo che sia tornato del tutto il sereno in casa Napoli. Allan ha cambiato atteggiamento da quando è stato costretto a rimanere al Napoli che rifiutò l'offerta del PSG. "