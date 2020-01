Comune, Borriello a CN24: "Ritorno dei tifosi? Bisogna vedere la casualità di quanto accaduto. Lavoriamo con la SSC Napoli per risolvere la questione, regole troppo rigide" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Ciro Borriello, Assessore dello sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notize sul calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Era doveroso ricordare come uomo di sport Fiore. E' stato uomo del vero calcio, non solo della Serie A. Presidente di un circolo sportivo, pallanuoto e altro. Roberto Fiore è stato l'uomo del popolo, è nato e vissuto in questa città. Era il Napoli degli acquisti straordinari che iniziava a competere con le squadre del Nord. Ritorno dei tifosi? Bisogna vedere il nesso e la casualità di vedere quanto successo con la Lazio. Ci sono regole troppo rigide, ma anche giuste sotto alcuni aspetti. Dobbiamo capire come fare per superare questi piccoli ostacoli. I tifosi hanno dato un grande segnale, ne mancano ancora alcuni. Noi vogliamo fare la nostra parte e i tifosi aspettano il calcio Napoli per dialogare. E' la cornice calcio che può beneficiare di tutto questo. Possiamo ragionare su come organizzare i tifosi per fare delle zone libere adatte a loro, si possono individuare dei settori. Si può stare in piedi ma senza salire sui sedioli. Non possono esistere stadi senza cori dei tifosi. Giungono segnali molto positivi dal Napoli ".