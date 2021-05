Notizie Napoli calcio. Stefano Colantuono ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati':

"La Juventus forse si è svegliata tardi, ieri ha giocato bene a larghi tratti. Il Napoli si è messo in moto in maniera decisa, non mollerà nulla. Non è ancora Champions per gli azzurri, ma ci stiamo avviando verso questo. Il Napoli se non avesse avuto tutti questi infortuni, se la sarebbe giocata per il secondo posto"