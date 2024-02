Clamoroso Salernitana, Liverani già a rischio esonero dopo due gare: l'annuncio del club

Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta casalinga per 2-0 contro il Monza, commentando anche la posizione del tecnico Fabio Liverani:

"C'erano i presupposti per poter ripartire, posso dire che la società è estremamente delusa. L'amarezza è tanta, ero costantemente collegato con il presidente e dobbiamo ancora capire come stimolare una reazione.

I presupposti con cui i calciatori sono arrivati a Salerno erano ben altri, così come i discorsi fatti con alcuni procuratori. Forse abbiamo avallato troppe scelte, da questo momento alibi e tolleranza zero. Abbiamo fatto tutto il possibile per garantire vicinanza e sostegno alla squadra, per capire quali fossero i problemi. Oggi è davvero dura venir qui a parlare, ma credo sia doveroso metterci la faccia.

Non possiamo che rinnovare la fiducia a mister Liverani, ma le riflessioni riguardano anche lui. Saremo molto attenti e molto vigili. Oggi non spetta solo a me, ma anche al direttore generale assumere una decisione. Chiederemo spiegazioni allo staff tecnico, al di lĂ di quelle che vi ha dato in conferenza stampa. Oggi sono tutti in discussione. L'allenatore ha la nostra fiducia, ma saremo meno remissivi rispetto ad alcune situazioni che decideremo da domani mattina alla ripresa degli allenamenti".