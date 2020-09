Repubblica - Assemblea di Lega, uno dei venti presidenti è risultato positivo al Covid! Test per tutti e isolamento

Serie A - Ieri la riunione in un hotel di Milano per dare un segnale di ritorno alla normalità durante l'assemblea di Lega. Ma, come rivelato da Repubblica, uno fra i venti presidenti e dirigenti dei club di Serie A che hanno preso parte all'assemblea di Lega è positivo al coronavirus. Ancora non è stato ufficializzato il nome della persona positiva al Covid 19. Adesso presidenti e manager dovranno sottostare al protocollo imposto a chiunque sia consapevole di essere stato a contatto con una persona positiva al virus: test ed eventuale isolamento in caso di positività. La Lega di Serie A aveva scelto di riunire la propria assemblea in un incontro fisico per dare un segnale di ripresa della normalità.