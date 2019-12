Dall'Inghilterra - Esonero Ancelotti, l'Arsenal fa il tifo! Vuole portarlo subito a Londra

Calciomercato Napoli - Esonero Ancelotti. Per ora niente dimissioni di Carlo Ancelotti, ma l'esonero potrebbe arrivare con ancora qualche risultato negativo tra Udinese e Genk, il cammino in Serie A ormai è compromesso. Intanto, l'Arsenal ci spera e fa il tifo! Vuole portare subito Carlo Ancelotti a Londra. A riportarlo è Sportmediaset.

Ancelotti

Esonero Ancelotti, l'Arsenal fa il tifo

Come riportato da Sport Mediaset, non Pochettino o Allegri, l'Arsenal vuole sostituire l'esonerato Emery con Carlo Ancelotti immediatamente. Secondo quanto riporta il Daily Express, i Gunners starebbero aspettando ancora un po' prima di sollevare dall'incarico Fredrik Ljungberg (allenatore ad interim dopo l'esonero di Emery). Il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere da un momento all'altro di esonerare Ancelotti e salutarlo, con l'Arsenal che lo contatterebbe immediatamente. Intanto, la panchina di Ancelotti al Napoli rimane in bilico.

Secondo il Corriere dello Sport, un eventuale licenziamento sarebbe meno doloroso del previsto perché nel contratto del tecnico ci sarebbe una scrittura privata che prevede una penale di "soli" 500.000 euro in caso di divorzio entro il 31 maggio.