Clamoroso Cagliari-Juve, 2-0 a fine primo tempo: gol di Gaetano su rigore | VIDEO

Sorpresa in Sardegna: Cagliari-Juventus 2-0 dopo il primo tempo. Doppia batosta per i bianconeri con goal di Gaetano al 30' che aperto le marcature con un rigore e poi raddoppio sempre dal discetto ma questa volta firmato Mina.

Alta tensione in casa bianconera con la panchina di Massimiliano Allegri sempre più a rischio per fine stagione. Con questo risultato i bianconeri resterebbero a quota 63, col Bologna a 59 che potrebbe insidiare per il 3° posto. I sardi, in caso di successo, farebbero invece un bel salto verso la salvezza arrivando a quota 34.