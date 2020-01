Chiariello: "Sei calciatori ceduti a giugno, oltre 200 milioni di entrate e tetto ingaggi ridotto di 35 mln! Ripartenza in arretramento" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Editoriale di Umberto Chiariello a Campania Sport dopo Napoli-Fiorentina 0-2.

"Il Napoli ha già in partenza garantini: Koulibaly, lo stesso presidente ha annunciato che non può tenerlo a via. Callejon e Mertens sono in scadena, è finita. Hysaj annunciato dal prorprio procuratore. Questi sono i sicuri partenti al 100%. Poi ci sono quelli che molto probabilmente andranno via e sono Fabian e Allan. Questi sei porteranno oltre 200 milioni nelle casse del Napoli, in realtà 4 perché da Callejon e Mertens non incassi nulla. Senza Champions devi rifondare e abbassare il tetto ingaggi, senza questi sei sarà ridotto di 35 milioni. E' una ripartenza in arretramento".