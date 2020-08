Chiariello: "La Roma adesso ha una solidità economica diversa, competitor in più per il campionato"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Irrompe sulla scena come un ciclone Friedkin, magnate della Toyota americana. Un personaggio di grande spessore nel mondo imprenditoriale. Nella notte hanno siglato gli accordi ed è ufficiale il passaggio di mano. La gestione Pallotta è stata fallimentare, a differenza della cugina Lazio di Lotito. La Roma adesso ha una solidità economica diversa con un proprietario a capo della squadra, un competitor in più che farà soltanto bene per la competitività del campionato".