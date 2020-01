Chiariello: "I giocatori del Napoli non sono mercenari ma professionisti e gente di cuore, la storia di De Rossi è incredibile"

Ultimissime calcio Napoli- In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Tutti pensano che i giocatori siano solo mercenari, in realtà sono bravi professionisti e gente di cuore. C'è una storia bellissima, quella di Daniele De Rossi che lascia la Roma e decide di vivere la magia del Bombonera, un'esperienza destinata a durare poco. De Rossi, domenica al derby, ha fatto un travestimento e se n'è andato in curva, in mezzo ai tifosi giallorossi a tifare per la sua squadra".