Chiariello: "Gattuso ha dimostrato che chi lavora veramente con dedizione e capacità ottiene risultati, scusiamoci con Maksimovic. Periodo fantastico, è stato il miglior Napoli" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli- Umberto Chiariello interviene a Canale 21 per commentare Napoli-Torino:

"Risultato bugiardo. E' stata la più bella partita del Napoli di Gattuso. Napoli sempre al centro del gioco, finalmente Demme e Lobotka che dettano calcio e tempi. Il Napoli ha preso due grandi calciatori in quel ruolo. Ha divertito e si è divertito giocando veloce a un solo tocco. Napoli convincente, Gattuso sta avendo le risposte che voleva. Non possiamo evidenziare i due momenti della gestione Gattuso: da un Napoli allo sfracello dal punto di vista fisico, tattico e mentale è cambiato tutto. Ha iniziato con 4 sconfitte in 5 partite. Il tempo è galantuomo, tutti dicevano 'con Gattuso facciamo peggio di quando c'era Ancelotti'. Chi lavora e lo fa con onestà, umilità, dedizione e capacità i risultati li trova. Se il Napoli non avesse perso con il Lecce, oggi parleremo di una striscia di 8 vittorie consecutive tra campionato e coppa. Rigore netto negato che avrebbe cambiato la partita. Il Napoli ha battuo Lazio e Inter in Coppa, la Juventus e tante altre partite. In trasferta il Napoli fa benissimo e si riprende anche in casa. Con Gattuso il 2-1 si ripete con continuità. Problema difensivo: solo due volta la porta è rimasta inviolata. Gol discutibile sul finire di gara. Manolas e Maksimovic ottima coppia centrale, si completano benissimo. Dobbiamo le scuse a Maksimovic, dicevano che era un pacco. Non ci sono tanti difensori come Maksimovic in giro per l'Europa. Fabian e Zielinski cambiano completamente con un centrocampista centrale al loro fianco. Politano fa qualche fatica ancora, Milik sente il peso della concorrenza. Insigne ammirevole, manca solo quel salto di qualità sotto rete. Il Napoli di Gattuso gioca bene e in due modi, baricentro basso e ripartenze o alto con veloce possesso palla. Il Napoli è di nuovo in Europa".