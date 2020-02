Il Mattino - Napoli, De Laurentiis in rosso di 137 milioni: cifra record! A giugno Allan, Koulibaly e Fabian in uscita per rientrare dagli investimenti

Ultimissime calcio Napoli - Napoli e Inter hanno dettato i tempi del mercato dall'estate a gennaio. Mister Zhang ha deciso di cambiare marcia. Negli ultimi 6 mesi il saldo del mercato dell’Inter è negativo: - 108 milioni. Come riporta Il Mattino, solo una società si è esposta di più: il Napoli di Aurelio De Laurentiis. L’ultimo fatturato dell’Inter è arrivato a 417 milioni. Quello del Napoli ha sfiorato i 300 milioni. Ma De Laurentiis dall’estate non ha badato a spese: 137 milioni di euro di investimenti, cifra record. Per la precisione 193 milioni in acquisti a fronte di 56,20 milioni intascati. Un saldo rosso da brividi che, presumibilmente, verrà ripianato dalla cessioni di qualche big a giugno Allan, Koulibaly e Fabian i nomi in cima alla lista in uscita.

Differenze nel monte ingaggi dell’Inter ora è di circa 160 milioni di euro. Quello del Napoli, al netto degli ultimi arrivati, Politano, Demme e Lobotka, supera di poco i 100 milioni. Il club nerazzurro, oltre ai già citati Lukaku ed Eriksen, vanta diversi gioielli apprezzati in tutta Europa: da Lautaro (che supera come prezzo del cartellino i 100 milioni di euro) a De Vrij, da Skriniar a Barella.