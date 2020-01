CdM - Vincono le migliori difese, il Napoli fallisce con Koulibaly: la sfida è tra Juve e Inter

Notizie calcio Napoli - Il miglior attacco è la difesa. Una frase sentita più volte nel mondo del calcio. A vincere quest'anno sono Juventus e Inter che lottano per il primo post a pari punti. Conte e Sarri lanciano con coraggio e ottenendo il massimo dei risultati Demiral e Bastoni, a discapito dello strapagato De Ligt e dell'esperto Godin. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Koulibaly, per il quale in estate il Manchester United aveva messo sul piatto 100 milioni, è l’emblema del fallimento del Napoli, la vera delusione della serie A. Il senegalese è tornato sulla terra e la sua squadra è precipitata in fondo al pozzo. La Roma ha blindato la difesa con Smalling, che conferma la miopia del Manchester United. Il Milan, alle prese con l’infortunio di Duarte, ha trattato Todibo con il Barcellona ma di fronte ai tentennamenti del francese ha deciso di cambiare strada e contende alla Sampdoria Kjaer, in uscita dall’Atalanta. Più facile che a spuntarla siano i rossoneri che, in cambio del danese, potrebbero cedere sempre in prestito Caldara ai bergamaschi.