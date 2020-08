Sokratis, parla l'ex ds: "Giocatore di grande esperienza, con Manolas formerebbe un'ottima coppia"

Notizie Napoli calcio. Stefano Capozzucca, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"E' un anno anomalo, ci sono tempi ristretti anche per le trattative e non mi sorprenderei se il nuovo campionato slittasse di qualche settimana. Il tempo è poco, il problema non è tanto comprare calciatori quanto vendere gli esuberi".

Su Sokratis Papastathopoulos: "Lo portai io al Genoa, è un giocatore che ha disputato un'ottima carriera. Ha un curriculum di tutto rispetto, al Napoli potrebbe fare solo che bene vista la sua affidabilità ed esperienza. Coppia con Manolas? Sono simili, entrambi rapidi, tecnici e aggressivi".