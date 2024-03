Calciomercato: Sarri reputa chiuso il suo ciclo alla Lazio, a fine stagione sarà addio

Ultime notizie calciomercato - La sconfitta con il Bayern Monaco è solo l'ultima goccia che può fare traboccare il vaso, ma Maurizio Sarri pensa che oramai sia concluso il suo ciclo alla Lazio. Lo racconta la redazione di TMW:

"Dopo tre anni di alti e bassi, con un secondo posto nella seconda stagione a fare da contraltare al quinto dell'anno prima, ecco che l'attuale stagione sta dando nuovi segnali al tecnico ex Chelsea e Juventus. La distanza con la quinta piazza - che teoricamente potrebbe dare la Champions per un altro anno - è di sette punti, quindi non impossibile da riacciuffare, magari grazie a un filotto fatto come nella seconda parte del girone d'andata. Però la sensazione è che nemmeno la qualificazione alla prossima coppa europea possa far cambiare idea all'allenatore".

Secondo TMW, quindi, Maurizio Sarri non resterà sulla panchina della Lazio:

"Quindi, a meno che Lotito non voglia e riesca a confermare in maniera perentoria Sarri, l'anno prossimo a giugno ci sarà un altro allenatore per i biancocelesti. D'altro canto nei giorni scorsi il presidente aveva spiegato, in maniera inequiovabile, che il suo legame fosse indissolubile con il club, mentre per l'allenatore la condizione era diversa. “Con Sarri non lo so, mica l’ho sentito", quando in realtà lo stesso numero uno è molto vicino a tutto quello che capita tra Formello e l'Olimpico".