Calciomercato Napoli - Acquisti, cessioni e trattative del 2020: Lobotka ad un passo!

Calciomercato Napoli - Il tabellone acquisti Napoli e cessioni.Il calciomercato riprende con quello di riparazione, la SSC Napoli lavora tra acquisti e cessioni per rinforzare la squadra di Gennaro Gattuso. Cristiano Giuntolie Aurelio De Laurentiis lavorano senza sosta. Inizio e fine mercato di gennaio? Le date del Calciomercato Serie A 2020: inizio giovedì 2 gennaio e fine venerdì 31 gennaio.

Acquisti e cessioni ufficiali potranno essere fatti in questo periodo di tempo. Un vero e proprio 'borsino del mercato' con percentuali di chiusura degli affari in entrata e squadre interessate agli azzurri in uscita. Andiamo a vedere con il tabellone le trattative per il Napoli calcio. News sempre in tempo reale su tutto il mercato.

Lobotka

Calciomercato, trattative Napoli

Calciomercato, ultime notizie napoli riguardo le trattative in entrata:

Stanislav Lobotka 90% (Celta Vigo);

(Celta Vigo); Lucas Torreira 10% (Arsenal);

(Arsenal); Matteo Politano 30% (Inter);

Ghoulam

Calciomercato, ultimissime calcio Napoli riguardo le trattative in uscita:

Faouzi Ghoulam 30% ;

Elseid Hysaj 50%;

Lorenzo Insigne 10% ;

Allan 5% ;

Dries Mertens 30% ;

José Maria Callejon 40% ;

Fernando Llorente 20%;

Amin Younes 50%;

Acquisti Napoli 2020 - Calciomercato

Calciomercato, acquisti Napoli gennaio 2020:

Calciomercato, cessioni Napoli

Calcio mercato Napoli, cessioni: