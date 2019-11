Calciomercato Inter, Marotta e Suning regalano il colpo dalla Premier a Conte!

Calciomercato Inter - Vertonghen-Napoli. Antonio Conte tuona in diverse interviste in vista della prossima sessione di calciomercato Serie A. L'allenatore dell'FC Inter 'attacca' la società e pretende nuovi investimenti e acquisti per completare la rosa dell'Inter in vista della corsa scudetto del campionato Serie A contro i rivali della Juventus. Tante occasioni per gennaio, ma soprattutto in vista di giugno con alcuni calciatori in scadenza di contratto che potrebbero arrivarei n stile Godin a parametro zero. Tra i tanti ci sono Dries Mertens del Napoli calcio e Jan Vertonghen del Tottenham.

Calciomercato, Vertonghen Inter: colpo per giugno

Mercato Inter - Come riportato da Tuttosport, il centrale mancino per il futuro e il nome giusto per la difesa dell'Inter. Vertonghen, trentaduenne in scadenza con il Tottenham, è un giocatore che da lungo tempo è nel mirino della formazione nerazzurra per rifonrzare ulteriormente la difesa dell'Inter per Antonio Conte. Già nel 2016 ci sono stati i primi contatti tra l'FC Inter e Vertonghen, poi nel 2018 però gli Spurs hanno esercitato la clausola per rinnovare fino al 2020 il contratto del difensore. Adesso, l'Inter, lavora con Marotta e Suning per far felice l'allenatore italiano e rafforzare il reparto di difesa che andrebbe a completarsi in maniera netta tra titolari e riserve.