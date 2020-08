Ultime notizie calciomercato. L'Everton di Carlo Ancelotti rischia di avere una forte connotazione proveniente dalla Serie A. Non solo Allan (vicinissimo) e Maksimovic, l'ex allenatore del Napoli ha messo nel mirino anche Alessandro Florenzi. Come riportato da Il Tempo, l'esterno non dovrebbe trovare spazio alla Roma dopo il prestito al Valencia: per questo motivo i Toffees sarebbero pronti ad approfittarne offrendo 10-12 milioni.