Calciatori diffidati Atalanta: in quattro rischiano di saltare Napoli in caso di giallo con la Fiorentina

Il prossimo avversario del Napoli in campionato sarà l'Atalanta. Dopo la sosta per le nazionali, al Maradona verrà dunque a far visita la squadra allenata da Gian Piero Gasperini che prima però dovrà affrontare la Fiorentina nell'odierno turno di serie A. Sono quattro i calciatori orobici che, in caso di cartellino giallo contro la Viola, salterebbero automaticamente il match di sabato 30 marzo alle ore 12.30: De Roon, Hateboer, Lookman e Zappacosta. Di questi calciatori possiamo dire che almeno tre sono dei titolari di Gasperini.

Calciatori in diffida dell'Atalanta

De Roon è una colonna portante del centrocampo dell'Atalanta insieme ad Ederson. Anche Zappacosta, nonostante la concorrenza, ha sempre avuto un minutaggio importante in questa stagione. Poi c'è Lookman che Gasperini schiera praticamente quasi sempre. Hateboer invece non ha trovato tantissimo spazio finora.