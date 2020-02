Cagni a CN24: "I calciatori non possono permettersi distrazioni con il Brescia, Gattuso è stato chiaro"

Ultimissime calcio Napoli- Gigi Cagni è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Gattuso è stato chiaro, non accetterà più cali di tensione dalla propria squadra. Se il Napoli gioca da Napoli il Brescia non può fare molto. Non accetto che una squadra non possa avere cattiveria agonista contro il Brescia perché pensa al Barcellona. L'allenatore sa come preparare la partita, il calciatore deve farsi trovar pronto".