Gianluca Gaetano è l'uomo in più del Cagliari. L'allenatore Claudio Ranieri si coccola il centrocampista di Cimitile arrivato nel mercato di gennaio in prestito dal Napoli. Ieri Gaetano è andato nuovamente in gol. Stavolta a farne le spese è stata la Salernitana che tra le sue fila schierava un ex azzurro come il difensore greco Manolas. Sui social Gaetano ha postato proprio una storia ironica taggando Manolas dopo Cagliari-Salernitana.