Cagliari, esonerato Mazzarri! Annullato l'allenamento, definito il sostituto

Tira aria di ribaltone a Cagliari. Come riportato da calciomercato.com, il club sardo ha annullato l'allenamento previsto oggi, a due giorni dalla sconfitta in casa per 2-1 con l'Hellas Verona.

Cagliari, esonero in arrivo per Mazzarri

Il presidente Tommaso Giulini ha deciso di esonerare il tecnico Walter Mazzarri, promuovendo al suo posto l'allenatore della squadra Primavera: Alessandro Agostini.

Come riportato da Sky Sport, Agostini fu già difensore rossoblù tra il 2004 e il 2012. Dopo dieci anni andrà a sedersi sulla panchina principale del club, dopo aver collaborato per sei stagioni nello staff tecnico e nelle selezioni minori. Mancano solo le ufficialità.

