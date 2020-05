Bucchioni: "Non far ripartire la Serie A comporterebbe un grandissimo danno economico, le società mettano in sicurezza le strutture"

Ultime notizie calcio. Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Al momento gira tutto attorno alle perplessità del protocollo. Il calcio non ha mai chiesto strade privilegiate, si voleva solo capire quale strada intraprendere. La ripartenza a rischio zero non ci sarà mai, ma bisogna mettersi al passo delle direttive del Governo soprattutto per le strutture e la loro sicurezza. Non far ripartire la Serie A sarebbe un grandissimo danno economico, anche per questo essendo un’industria bisogna attrezzarsi per riprendere l’attività. Il tutto con regole ferree da rispettare alla lettera. In molti volevano ripartire addirittura un mese e mezzo fa, adesso bisogna andare per gradi e capire quanto sia effettivamente possibile la ripresa. Si inizi con gi allenamenti, se tutto poi andrà bene a giugno si potrà procedere con le gare”.