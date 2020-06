Ultimissime Serie A - Non è di certo l'anno del Brescia, segnato dall'ultimo posto in Serie A e dal caso Balotelli.

La squadra lombarda, infatti, perde anche Dimitri Bisoli per il resto della stagione a causa di un infortunio domestico che si è rivelato più grave del previsto: il centrocampista è scivolato in casa a ridosso di un gradino, riportando la lesione del tendine rotuleo. L'intervento chirurgico è previsto già per la giornata di domani.