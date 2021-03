Bonucci, la moglie è positiva al Covid e si sfoga sui social: "Ci state facendo vivere una vita di m****”

Notizie Serie A. Marta Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, è risultata positiva al Covid-19. Ad annunciarlo è stata la stessa consorte del difensore bianconero, attraverso un messaggio su Instagram. La Maccari ha voluto esternare tutta la sua rabbia, sfogando la sua frustrazione con alcune frasi che stanno scatenando l'ennesima polemica social.

Maccari racconta il suo stato di salute, dicendo di aver “passato un paio di brutti giorni, anche tre forse”, ma che ora grazie alla “terapia di prassi” va meglio. “Mi rode il c***. Non so quando i miei figli rivedranno il padre e non so da quanti giorni non lo vedono e poi il cortisone mi urta altissimamente il sistema nervoso”, si sfoga. Poi la polemica: “Sono piuttosto icaz**** ci stanno facendo vivere una vita di me****. Ritengo che sia anche l’ora che qualcuno si svegli per far andare le cose un po’ meglio per noi, che siamo fortunati, ma soprattutto per chi è meno fortunato di noi”.

Infine anche una stoccata al protocollo: "Il fatto che i figli debbano stare lontani dal papà, che non è a casa con loro e con la moglie per preservarsi dal rischio di un eventuale contagio come vuole il protocollo, sta creando non pochi problemi”.