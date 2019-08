Bologna-SPAL, standing ovation per Mihajlovic e striscione: "Combattiamo ogni battaglia per Sinisa e per la maglia"

"Combattiamo ogni battaglia per Sinisa e per la maglia". Con questo striscione la curva del Bologna ha accolto l'ingresso in campo dei rossoblu nel derby contro la Spal. E una standing ovation ha salutato l'arrivo sull'erba di Mihajlovic, dimesso mercoledì dall'ospedale dopo il primo ciclo di terapie per curare la leucemia. Il tecnico è entrato in campo dopo le formazioni, cuffia rossoblù in testa. Il serbo ha risposto battendosi il petto e ringraziando gli spettatori, tutti in piedi, poi si è sistemato davanti alla panchina, senza neppure sedersi.