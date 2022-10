Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali: le scelte di Thiago Motta e Stankovic

Napoli Calcio - Sassuolo-Inter 1-2, Milan-Juventus 2-0 e ora Bologna-Sampdoria: si chiuderà con la delicatissima sfida salvezza dell'Arechi questo sabato sera di Serie A. In campo due squadre in grossa difficoltà e che hanno appena visto ribaltoni in panchina con gli arrivi di Thiago Motta per gli emiliani e Stankovic per i liguri. Ecco intanto le formazioni ufficiali della gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Orsolini; Arnautovic. All. Thiago Motta

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Murilo, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Sabiri; Djuricic; Caputo, Gabbiadini. All. Stankovic