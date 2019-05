Rodrigo Palacio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky al termine di Bologna-Napoli: "Abbiamo cambiato tanto giocando un bel calcio, questa salvezza è meritata. Non so se resterò, devo parlare con la società: vedremo se ci sarà un accordo. Il gol? Non mi importa, conta la vittoria della squadra. Se resta Mihajlovic? Deve decidere lui, noi siamo felici per quello che ha fatto"