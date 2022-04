Bologna, Bigon saluterà a fine stagione: ecco chi può prendere il suo posto

Napoli Calcio- Riccardo Bigon ai saluti col Bologna. L'ex direttore sportivo del Napoli, approdato in rossoblu nel 2016 dopo aver lasciato il Vesuvio, è ai titoli di coda con la sua esperienza emiliana. Secondo quanto infatti riferisce il Corriere dello Sport, il dirigente saluterà il club a fine stagione. Il presidente Joye Saputo sta già lavorando per il sostituto: in pole c'è Giovanni Sartori, anche lui vicino all'addio con l'Atalanta, ma occhio anche a Gianluca Petrachi, Guido Angelozzi attualmente al Frosinone e Guido Osti che potrebbe separarsi dalla Sampdoria.