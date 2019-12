Boga, l'agente: "Ho sentito Giuntoli 2 settimane fa, è molto interessato a Jeremie! Gli addii di Callejon e Mertens possono essere l'opportunità giusta"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Daniel Boga, fratello e agente di Jeremie Boga del Sassuolo:

"Jeremie è soddisfatto della stagione fin qui disputata perchè ha avuto la possibilità di giocare e dimostrare le sue qualità. Sassuolo-Napoli? Giocare contro una grande squadra è sempre bello per un calciatore perchè affrontare le big permette di confrontarsi con i migliori e capire il livello. Domenica contro il Napoli, ma un giorno con il Napoli? Perché no! Al momento non ho elementi per dire che sarà così, ma non ho elementi neppure per dire che non sarà così. Per far sì che si concretizzi l'affare, è necessario che il Napoli mostri interesse per Boga e soprattutto che faccia un'offerta al Sassuolo.

Se ho sentito Giuntoli? Non di recente: l'ho sentito l'ultima volta 2 settimane fa. Abbiamo parlato di alcuni calciatori e anche di Boga. Jeremie piace a Giuntoli, ma non posso dire di più al momento. So che il Napoli sarebbe una grande opportunità per Boga, per gli addii imminenti di Mertens e Callejon. Vedremo cosa accadrà a fine mercato: la destinazione partenopea è gradita, ma tutto dipende comunque dal Sassuolo. Decideranno loro se venderlo a giugno o a gennaio e se gli diranno invece che dovrà restare lui resterà. Se ci rivedremo a Napoli? Vedremo. Non ci sono mai stato e sarebbe una bella esperienza. Se contro il Napoli farà il bravo? No no, domenica Jeremie deve segnare".