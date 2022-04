Biglietti Napoli-Roma: Curva B superiore esaurita, settori disponibili e prezzi

Dopo la Fiorentina al Maradona andrà in scena un'altra super partita in casa per il Napoli contro la Roma in Serie A. Saranno messi in vendita dalle prossime ore i biglietti Napoli Roma: prezzi e informazioni utili per l'acquisto dei tagliandi della partita casalinga degli azzurri su CalcioNapoli24. Napoli Roma biglietti in vendita. I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Roma, che si disputerà il 18 aprile 2022 alle ore 19.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 14.00 di oggi lunedì 11 aprile 2022.

Biglietti Napoli Roma

Ultimissime calcio Napoli - La gara si giocherà lunedì 18 aprile 2022 alle ore 19.00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si giocherà nel giorno di pasquetta il Derby del Sole, in vendita i biglietti di Napoli Roma. Terminata la Curva B superiore, restano pochi tagliandi disponibili per Distinti e la Curva A. Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 45,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 30,00

Curve anello inferiore € 15,00 Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Biglietti Napoli Roma Settore Ospiti

Queste le modalità di vendita del settore ospiti:

Prezzo Tagliando: € 50,00

Modalità di vendita: punti vendita abilitati Ticketone e web https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti

Inizio Vendite: mercoledì 13 aprile 2022 ore 14:00

Chiusura Vendite: domenica 17 aprile 2022 ore 19.00

Divieto di vendita per i residenti a Roma e in tutta la provincia

Incedibilità del titolo

Ingresso: Gate 26.