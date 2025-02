Biglietti Como-Napoli, splendida notizia per i napoletani: aumenta la capienza del settore ospiti!

Ultime notizie Serie A - In occasione di Como-Napoli, i tifosi partenopei potranno finalmente tornare a scortare la capolista in trasferta, senza limitazioni (ma con Fidelity Card della SSC Napoli) dopo due mesi e mezzo di stop imposto dal Viminale. Domenica torneranno anche gli ultras in trasferta in riva al Lago di Como, col settore ospiti che va verso il tutto esaurito senza ombra di dubbio.

L'edizione oggi in edicola de Il Mattino però svela una bella notizia per i tanti tifosi che vogliono accaparrarsi un biglietto nel settore ospiti per Como-Napoli (biglietti in vendita oggi dalle 12):

"Il Sinigaglia ha una capienza di appena 700 posti per gli ospiti, ma stamani è in programma una riunione della Commissione di Vigilanza nell'impianto sportivo per portare il settore a 875 unità. Filtra ottimismo. In caso di fumata bianca, dunque ci sarà ancora un po' più di spazio par la torcida azzurra. Piccola curiosità. Il Como, dopo la gara d'andata, aveva ringraziato il club di De Laurentiis e i suoi tifosi per l'accoglienza ricevuta al Maradona, annunciando che avrebbe organizzato un evento per il match di ritorno dedicato ai napoletani. Una sorta di terzo tempo in anticipo".

Il comunicato della SSC Napoli per l'acquisto dei tagliandi (al prezzo di 35 euro) recita «I biglietti saranno disponibili dalle ore 12 di oggi on line e presso i punti vendita, su VivaTicket. L'acquisto è concesso ai soli possessori di fidelity card del Napoli. I biglietti saranno in vendita fino alle ore 19 di sabato 22. Il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti».