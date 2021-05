Bergonzi su Juventus-Inter: "Il Var doveva intervenire, era fallo di Cuadrado"

Notizie Serie A. A tornare sugli episodi di Juventus-Inter al Maracanà Show di TMW Radio è stato l'ex arbitro Mauro Bergonzi:

"E' stata una partita buona per Calvarese, ma non è stato neanche ben coadiuvato dal Var. Nell'unica occasione in cui doveva intervenire, nel calcio di rigore della Juventus, dove c'era il fallo di Cuadrado su Perisic, non so perché non sia intervenuto. E' senza senso il rosso a Bentancur, non trovo giusta la punizione data contro De Ligt per l'1-1 dell'Inter. Troppi episodi gestiti malissimo. Il rigore finale ha fatto ridere tutta Europa. L'arbitro non aveva visuale chiara, era un chiaro ed evidente errore e doveva intervenire il Var. Il fatto che non sia intervenuto mi lascia perplesso".