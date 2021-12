Bergomi: "Sorpreso dall'Inter in testa, avevo pronosticato il Napoli"

Notizie Napoli calcio. Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così del campionato italiano.

L'attuale classifica in serie A rispecchia le sue aspettative di inizio stagione?“No, non pensavo che l'Inter con la perdita di Conte, Lukaku e Hakimi potesse essere in testa alla classifica. Personalmente avevo pronosticato il Napoli, che mi sembrava la squadra con una rosa profonda e ben distribuita nelle forze”.

Chi potrebbe essere l'anti Inter per la corsa scudetto?“Atalanta, Milan e Napoli: la Dea bergamasca ci ha abituato a fare dei gironi di ritorno con filotti di vittorie, tanto però dipenderà dal cammino europeo, per quanto riguarda i rossoneri e la squadra di Spalletti sarà fondamentale capire quando e quanti infortunati riusciranno a recuperare”.