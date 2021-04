Benevento risucchiato nella zona retrocessione, Vigorito ordina il silenzio stampa: "Mi scuso con tutti, serve una reazione"

Notizie Serie A. Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sconfitta contro l'Udinese che ha risucchiato i sanniti nella lotta per non retrocedere:

"Sapete benissimo che abbiamo sempre avuto un rapporto di grande collaborazione con gli organi di informazione, sappiamo che attraverso la stampa possiamo parlare alla gente e ai nostri tifosi. Vi chiedo scusa, mi scuso con tutti. Ma ora è il momento di chiuderci a riccio e cercare di capire cosa non stia funzionando. Ci dicono spesso che raccogliamo meno di quanto meritiamo, ma oggi era una partita troppo importante e speravamo in un risultato ben diverso. L'analisi tecnica spetterà a chi di dovere, ma preferisco lasciare allenatore e direttore sportivo in pace. Magari cominceranno già a capire quali siano le misure da adottare, noi non abbiamo nessuna intenzione di scendere in campo con rassegnazione. Un minimo di preoccupazione c'è, sarei estremamente falso se dicessi il contrario. Credo, tuttavia, che i miei collaboratori troveranno una via d'uscita perchè ci sono 15 punti a disposizione".