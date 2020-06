Battaglia in Lega di A, Repubblica: De Laurentiis contrario ad una newco fra Serie A e fondo Cvc per la gestione dei diritti tv, il patron ha una convinzione

Serie A - Presidenti contro manager. Grandi club contro piccoli. «La Lega di Serie A è una jungla», dice un dirigente veterano citato dall'edizione odierna di Repubblica:

"La prossima battaglia sarà per il Consiglio, dove l’Inter occupa due posti: oltre a Marotta, l’ad corporate Antonello. Altra partita è sulla costituzione di una newco fra Serie A e fondo Cvc per la gestione dei diritti tv. Sono favorevoli i tecnici, a partire dal presidente Dal Pino e dal dg De Siervo. Contrari De Laurentiis e Cairo che, uomini di cinema e tv, convinti di poter far meglio da soli"