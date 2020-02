Barcellona-Eibar, proteste dei tifosi contro il presidente Bartomeu: fazzoletto bianco, cori e fischi. Chieste le dimissioni

Ultimissime calcio Napoli- Periodo particolare per il Barcellona. L'inchiesta BarcaGate è ormai finita sotto gli occhi di tutti e la società e i calciatori non vivono un periodo sereno. Intanto, il Barcellona ha vinto 5-0, ma i tifosi vanno contro la società per le presunte accuse di Cadena Ser contro il club catalano riguardo l'aver assoldato delle agenzie di comunicazione per screditare tramite degli account social idoli del calibro di Messi, Piqué e Guardiola. Protesta durante la partita, infatti, i tifosi del Barcellona hanno usato la classica protesta della pañolada. Fazzoletto bianco in mano, fischi e cori contro il presidente Josep Bartomeu, a cui i tifosi hanno a piena voce chiesto le dimissioni.